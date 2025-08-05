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Ливень и ветер в Гонконге привели к перебоям в работе транспорта

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сильный дождь и порывистый ветер привели к перебоям в работе Международного аэропорта Гонконга, пишет Bloomberg.

По данным Flightradar24, на 14:35 вторника по местному времени (9:35 мск) было отложено не менее 361 рейса, 11 отменены.

Некоторые выходы из метро также были закрыты утром, сообщают местные СМИ.

Ливнями затопило ряд дорог, зафиксировано не менее 13 оползней. В некоторых районах Гонконга за период с полуночи до 14:15 по местному времени выпало 400 мм осадков, отмечает Гонконгская обсерватория.

Ранним утром было объявлено "черное" дождевое предупреждение, которое останется в силе как минимум до 17:00 по местному времени. Это высший уровень предупреждений, за неделю "черное" предупреждение объявляют уже рекордный четвертый раз. Такой сигнал вводится в действие в случае фактического или ожидающегося выпадения более 70 мм осадков за час.

Все судебные слушания в городе отложены. Торги в зале Гонконгской золотой биржи во вторник отменены. Гонконгская фондовая биржа в соответствии с новой политикой продолжила работать, несмотря на непогоду.

Гонконг
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