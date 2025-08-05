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Visa собралась перенести европейскую штаб-квартиру в лондонский район Канэри-Уорф

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, близится к переносу европейской штаб-квартиры в лондонский деловой район Канэри-Уорф, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Visa может занять площади рейтингового агентства Moody's, арендующего около 170 тыс. кв. футов (15,8 тыс. кв. м) в небоскребе One Canada Square. Стороны ведут переговоры.

Moody's в прошлом году заявило, что по истечении в следующем году срока аренды переедет из Канэри-Уорф в новый офис недалеко от Собора Святого Павла.

Офис Visa пока находится в лондонском районе Паддингтон. Компания арендует его до 2028 года и в последние месяцы ищет новое место.

В One Canada Square расположены офисы представителей финсектора, стартапов, коворкинговых и образовательных организаций, в том числе инвесткомпании Brookfield и Университетского колледжа Лондона (UCL).

Visa Moodys Великобритания Лондон
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