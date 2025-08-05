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США разрешили Venture Globаl допэкспорт 0,5 млрд куб. м СПГ в год с проекта Calcasieu Pass

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго США выдало компании Venture Global окончательное разрешение на дополнительный экспорт сжиженного природного газа в страны, с которыми у Штатов нет соглашения о свободной торговле, с проекта Calcasieu Pass (штат Луизиана), сообщило Минэнерго.

"Это разрешение позволяет Calcasieu Pass, проекту по экспорту СПГ, работающему с 2022 года, экспортировать дополнительно 20 миллиардов кубических футов природного газа в виде СПГ в год (0,5 млрд куб. м в год - ИФ) - объём, который может ежегодно обеспечить примерно пять дополнительных партий", - говорится в сообщении.

Venture Global экспортирует СПГ с терминала Calcasieu Pass с марта 2022 года, один из ее клиентов – британо-нидерландская Shell – а также ряд других компаний, подали иски, полагая на основании выводов консалтинговой компании Compass Lexecon, что Venture Global "неправомерно заработала" $3,5 млрд, продав на спотовом рынке газ, который должен был поставляться европейским клиентам по долгосрочным контрактам. Это произошло на фоне скачка спотовых цен из-за конфликта на Украине.

Поставки по долгосрочным контрактам с проекта Calcasieu Pass начались только в апреле 2025 года.

Venture Global Calcasieu Pass США Луизиана
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