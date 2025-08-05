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Внешнеторговый дефицит США в июне сократился на 16% и оказался меньше прогноза

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в июне сократился на 16% относительно предыдущего месяца - до $60,2 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составляло $71,7 млрд, а не $71,5 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали уменьшения дефицита до $61,6 млрд с объявленного ранее майского уровня.

Июньский показатель дефицита торгового баланса США - самый низкий с сентября 2023 года.

Объем экспорта в июне сократился на $1,3 млрд (на 0,5%) и составил $277,3 млрд (минимум с января). В том числе уменьшились поставки за рубеж готовых изделий из металла, золота и аксессуаров для компьютеров. Экспорт товаров снизился на $1,2 млрд (до $179,1 млрд), услуг - на $0,2 млрд (до $98,2 млрд).

Импорт сократился на $12,8 млрд (на 3,7%) - до $337,5 млрд (минимум с марта 2024 года). Это было обусловлено уменьшением закупок фармацевтических препаратов, легковых автомобилей, а также нефти. Импорт товаров снизился на $12,6 млрд (до $265 млрд), услуг - на $0,2 млрд (до $72,5 млрд).

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце уменьшился на $11,4 млрд - до $85,9 млрд, в то время как профицит в сфере услуг увеличился на $0,1 млрд - до $25,7 млрд.

Дефицит в торговле с Китаем в июне сократился на $4,6 млрд (до $9,4 млрд), в торговле со странами Европейского союза - до $9,5 млрд с $22,5 млрд в мае.

В январе-июне общий размер внешнеторгового дефицита США увеличился на $161,5 млрд (на 38,3%) относительно аналогичного периода прошлого года. Экспорт вырос на 5,2%, импорт - на 12,1%.

США
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