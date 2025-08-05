Трамп готов на следующей неделе ввести новые пошлины на полупроводники и чипы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что планирует ввести новые пошлины на полупроводники и чипы в ближайшее время.

"Мы собираемся сделать объявление о полупроводниках и чипах, (...) потому что мы хотим, чтобы их производили в США", - сказал глава Белого дома в эфире телеканала CNBC.

Он отметил, что это произойдет "в течение следующей недели или примерно в это время".

Кроме того, Трамп добавил, что в те же сроки он также объявит о дополнительных пошлинах на фармацевтическую продукцию.