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Трамп готов на следующей неделе ввести новые пошлины на полупроводники и чипы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что планирует ввести новые пошлины на полупроводники и чипы в ближайшее время.

"Мы собираемся сделать объявление о полупроводниках и чипах, (...) потому что мы хотим, чтобы их производили в США", - сказал глава Белого дома в эфире телеканала CNBC.

Он отметил, что это произойдет "в течение следующей недели или примерно в это время".

Кроме того, Трамп добавил, что в те же сроки он также объявит о дополнительных пошлинах на фармацевтическую продукцию.

Дональд Трамп США
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