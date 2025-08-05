Замминистра обороны РФ Фомин провел встречу с послом Индии в России

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел во вторник встречу с послом Индии в Москве Винаем Кумаром, сообщили в российском военном ведомстве.

"В ходе беседы стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнёрства", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что "встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений тёплой и дружественной обстановке".