Поиск

Замминистра обороны РФ Фомин провел встречу с послом Индии в России

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел во вторник встречу с послом Индии в Москве Винаем Кумаром, сообщили в российском военном ведомстве.

"В ходе беседы стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнёрства", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что "встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений тёплой и дружественной обстановке".

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп готов на следующей неделе ввести новые пошлины на полупроводники и чипы

Норвегия, Швеция и Дания закупят у США для Украины вооружений на 430 млн евро

Трамп допустил, что в течение суток существенно повысит пошлины для Индии из-за закупок нефти РФ

Трамп допустил, что в течение суток существенно повысит пошлины для Индии из-за закупок нефти РФ

НАТО будет координировать поставки вооружения на Украину

НАТО будет координировать поставки вооружения на Украину

Советник премьера Индии по нацбезопасности планирует посетить РФ на этой неделе

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам тюремного заключения

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам тюремного заключения

В Румынии ввели режим ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана

ExxonMobil договорилась с Ливией о разведке углеводородов на четырех морских блоках

Экс-президент Бразилии Болсонару обжалует решение суда о домашнем аресте

Экс-президент Бразилии Болсонару обжалует решение суда о домашнем аресте

Что случилось этой ночью: вторник, 5 августа

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости398 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6884 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });