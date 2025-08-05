Латвия ввела режим ЧС в сельском хозяйстве до ноября

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правительство Латвии на внеочередном заседании во вторник приняло решение объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве на всей территории страны до 4 ноября 2025 года с целью компенсации ущерба сельхозпроизводителям от последствий заморозков, дождей и наводнений.

Как сообщает министерство земледелия, у аграриев имеются как долгосрочные финансовые обязательства, так и заключены договоры с партнерами и покупателями, в том числе о поставках продукции. Однако в настоящее время из-за неблагоприятной ситуации в сельском хозяйстве существуют серьезные опасения по поводу их способности выполнить взятые на себя обязательства.

По данным министерства, особенно этот вопрос актуален для сельскохозяйственных кооперативов, обеспечивающих реализацию произведенной их членами продукции на экспорт. Зерновые - один из важнейших сегментов латвийского сельскохозяйственного экспорта, и неспособность выполнить договоры о поставках может существенно повлиять как на репутацию отрасли на международных рынках, так и на общую экспортную способность Латвии.

Минземледелия отмечает, что объявленная чрезвычайная ситуация позволит соответствующим органам применить предусмотренные нормативами правовые решения, чтобы фермеры могли избежать штрафных санкций и других мер со стороны кредитных учреждений, сохранить платежеспособность и продолжить производство в следующем сезоне.

В министерстве отмечают, что фермеры могут обратиться в Службу государственных доходов с просьбой разбить выплаты по просроченным налоговым платежам на срок до одного года или принять решение о добровольном исполнении просроченных налоговых платежей с постепенным распределением на срок до трех лет.

С мая 2025 года в результате продолжительных неблагоприятных погодных условий во многих регионах Латвии затоплены посевы и посадки, в результате чего существенно снизилась урожайность или полностью уничтожена часть урожая. Из-за чрезмерной влажности почвы сельхозтехника зачастую не может выехать на поля, что препятствует или делает невозможной обработку полей и уборку урожая.

Из-за чрезмерной влажности зерновые, бобовые, картофель и другие культуры сгнили, не успев дать урожай. В некоторых местах посевные работы даже не были начаты, и поля по-прежнему стоят необработанными. Поскольку яровой сев просрочен, а протяженность вегетационного периода ограничена, большая часть площадей также останется незасеянной, и урожая не будет.

В министерстве подчеркнули, что существенный ущерб в этом году нанесли весенние заморозки, от которых сильно пострадали плодово-ягодные культуры, а затем ситуацию продолжили ухудшать продолжительные дожди и наводнения в летние месяцы, что также привело к дополнительным убыткам.

Неблагоприятные условия повлияли также на животноводческую отрасль, затруднив выпас скота. В большинстве хозяйств не начата заготовка силоса, а в отдельных хозяйствах, где корм уже был заготовлен, затоплены места его хранения, что создает угрозу качеству и сохранности кормов и существенно увеличивает расходы на обеспечение зимних кормов.

Министерство отмечает, что третий год подряд на сельскохозяйственную отрасль влияют неблагоприятные метеорологические условия, угрожая жизнеспособности многих хозяйств. На фермеров также существенно влияют высокие цены, например, на средства защиты растений и минеральные удобрения.

Как отмечает ведомство, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в мае-июне 2025 года количество осадков значительно превысило месячную норму, в результате чего затопило сельскохозяйственные земли в центральной и восточной частях страны.

Минземледелия также сообщает, что до 10 июля 2025 года аграрии сообщили о пострадавших или не засеянных в результате дождей и заморозков 51,5 тыс. га площадей, а общий рассчитанный ущерб, по предварительным данным, составляет 63,886 млн евро. От ливней пострадали 49,4 тыс. га посевов сельхозкультур, а незасеянные площади составили более 6 тыс. га.

По площади больше всего пострадали посевы овса, яровой и озимой пшеницы, гороха и многолетних трав. Убытки, по предварительным данным, составляют 43,686 млн евро. От весенних заморозков пострадали 2,1 тыс. га плодовых культур (больше всего яблони, груши, черника, смородина и облепиха). Общий предварительный ущерб составил 20,2 млн евро.

Минземледелия также подало расчеты влияния неблагоприятных климатических условий в 2025 году на сельскохозяйственную отрасль в Еврокомиссию, призвав рассмотреть возможность компенсировать из бюджета Евросоюза убытки латвийским фермерам.