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Главы МИД стран ЕС обсудят в конце августа ситуацию в секторе Газа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза по иностранным делам обсудит на неформальном заседании на уровне глав МИД стран объединения 29-30 августа ситуацию в секторе Газа, заявила представитель главы дипломатии ЕС Анитта Хиппер.

"Это требует срочного улучшения доставки гуманитарной помощи. Для этого необходимо устойчивое прекращение огня и постоянный доступ. В этом смысл того, над чем работает Европейский союз", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе. Она ответила на вопрос, как проявляет себя ЕС в решении гуманитарного кризиса в палестинском анклаве.

Хиппер напомнила о соглашении ЕС и Израиля по организации гуманитарной помощи населению Газы и отметила некоторое "позитивное развитие" обстановки "на основе ключевых положений" этого соглашения. Она добавила, что еще многое предстоит сделать.

"Вопрос будет обсуждаться в конце августа на Гимнихе (неформальном заседании Совета ЕС на уровне глав МИД - ИФ)", - сообщила представитель главы европейской дипломатии.

Хиппер напомнила позицию Евросоюза: "Газа - неотъемлемая часть государства Палестина, которое однажды появится. Для ХАМАС не должно быть места ни в правительстве, ни в обеспечении безопасности Газы. И напоминаем, что заложники должны быть освобождены, а прекращение огня должно быть долгосрочным".

ЕС сектор Газа
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