Розничные продажи в еврозоне в июне выросли на 0,3%, слабее прогноза

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в июне увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в мае показатель сократился на 0,3%, а не на 0,47%, как было объявлено ранее.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в июне выросли на 0,2%, непродовольственных товаров (без учета автомобильного топлива) - на 0,6%, автомобильного топлива - на 0,4%.

Розничные продажи в еврозоне повысились на 3,1% относительно июня 2024 года после подъема на пересмотренные 1,9% в мае. Эксперты ожидали рост на 2,6%.

Розничные продажи в Европейском союзе в июне увеличились также на 0,3% за месяц и на 3,1% в годовом выражении.

Лучшая динамика розничных продаж среди стран-членов ЕС была зафиксирована в Хорватии (+3,6% относительно предыдущего месяца), худшая - во Франции (-0,9%).