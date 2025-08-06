Страны ЕС увеличили госрасходы на НИОКР на 3,4% в 2024 году

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Государственные расходы на НИОКР в странах Европейского союза в 2024 году выросли на 3,4% и составили 127,916 млрд евро, что эквивалентно 0,71% ВВП, сообщило статистическое управление ЕС.

За десять лет (относительно 2014 года) показатель вырос на 59,5%.

В расчете на душу населения госрасходы на НИОКР в Евросоюзе за прошлый год увеличились примерно на 3% до 284,7 евро. Десять лет назад они составляли 181,3 евро.

Наиболее значительным данный показатель в 2024 году был в Люксембурге (759,2 евро на человека), Дании (586,8 евро) и Нидерландах (542,7 евро). При этом самые низкие значения зафиксированы в Румынии (19,1 евро), Болгарии (38,3 евро) и Венгрии (58,7 евро).

В прошлом году наибольшая часть ассигнований из госбюджета ЕС в сфере НИОКР была направлена на общеобразовательные нужды в государственные общеуниверситетские фонды - 35,7%. На другие образовательные проекты пошло 16,6% общей суммы расходов, на промышленное производство и технологии - 9,4%, на здравоохранение - 7%, на исследование и освоение космоса - 6,1%, на оборонную сферу - около 5%.