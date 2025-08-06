Поиск

Страны ЕС увеличили госрасходы на НИОКР на 3,4% в 2024 году

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Государственные расходы на НИОКР в странах Европейского союза в 2024 году выросли на 3,4% и составили 127,916 млрд евро, что эквивалентно 0,71% ВВП, сообщило статистическое управление ЕС.

За десять лет (относительно 2014 года) показатель вырос на 59,5%.

В расчете на душу населения госрасходы на НИОКР в Евросоюзе за прошлый год увеличились примерно на 3% до 284,7 евро. Десять лет назад они составляли 181,3 евро.

Наиболее значительным данный показатель в 2024 году был в Люксембурге (759,2 евро на человека), Дании (586,8 евро) и Нидерландах (542,7 евро). При этом самые низкие значения зафиксированы в Румынии (19,1 евро), Болгарии (38,3 евро) и Венгрии (58,7 евро).

В прошлом году наибольшая часть ассигнований из госбюджета ЕС в сфере НИОКР была направлена на общеобразовательные нужды в государственные общеуниверситетские фонды - 35,7%. На другие образовательные проекты пошло 16,6% общей суммы расходов, на промышленное производство и технологии - 9,4%, на здравоохранение - 7%, на исследование и освоение космоса - 6,1%, на оборонную сферу - около 5%.

ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мэр Хиросимы в 80-ю годовщину трагедии призвал вынести уроки из бомбардировки города

Мэр Хиросимы в 80-ю годовщину трагедии призвал вынести уроки из бомбардировки города

Кароль Навроцкий приведен к присяге в качестве президента Польши

Кароль Навроцкий приведен к присяге в качестве президента Польши

Почти 2 тыс. пожарных борются с огнем в лесах на юге Франции

Почти 2 тыс. пожарных борются с огнем в лесах на юге Франции

Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70%

Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70%

Что случилось этой ночью: среда, 6 августа

Президент США в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана

Трамп заявил, что примет решение по санкциям против РФ в недалеком будущем

Трамп заявил, что примет решение по санкциям против РФ в недалеком будущем

В Госдепе США подтверждают скорый визит Уиткоффа в РФ, детали не раскрывают

Супругов Клинтон и экс-глав ФБР вызвали на допрос по делу Эпштейна

Супругов Клинтон и экс-глав ФБР вызвали на допрос по делу Эпштейна

Сергей Рыжиков стал командиром МКС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6886 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости398 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });