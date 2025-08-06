Мировые продажи чипов в июне выросли на 19,6% г/г

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в июне выросли на 19,6% относительно того же месяца прошлого года и составили $59,91 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с маем подъем составил 1,5% (с пересмотренных $59,01 млрд).

Объем поставок во втором квартале равнялся $179,7 млрд, увеличившись на 7,8% к первому кварталу.

Продажи в Северной и Южной Америке в июне подскочили на 24,1% в годовом выражении, в Китае - на 13,1%, в Европе - на 5,3%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 34,2%. При этом в Японии было зафиксировано снижение на 2,9%.

Реализация чипов относительно мая сократилась в Северной и Южной Америке на 0,2%, в Европе - на 0,7%, в Японии - на 1,7%. В то же время поставки в КНР выросли на 0,8%, в АТР - на 5,8%.

SIA объединяет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.