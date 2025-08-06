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Германия планирует создать фонд в 100 млрд евро для инвестиций в оборону и энергетику

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Власти Германии готовятся дать старт работе инвестиционного фонда размером в 100 млрд евро для вложений в оборону и сферу энергетики, для обеспечения страны ключевыми ресурсами. Об этом сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на министерство экономики ФРГ.

"Германский фонд" в сотрудничестве с частными немецкими и европейскими инвесторами будут использовать для инвестиций в экономический рост, инновации и обеспечения конкурентоспособности. Частный капитал - ключевой фактор в преодолении крупных экономических вызовов", - говорится в заявлении ведомства.

10 млрд евро в фонде должны составить государственные финансы ФРГ, остальные средства Берлин рассчитывает получить от частных инвесторов. Однако источник поступления бюджетных средств в фонд пока что является предметом переговоров между Минфином ФРГ и немецким государственным банком KfW.

В министерстве экономики не стали предоставлять данные о структуре фонда, инвестиционной политике и сроках работы.

По словам лица, знакомого с планами властей, фонд начнет функционировать в сентябре или октябре.

Германия
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