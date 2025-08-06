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Novartis заинтересовалась покупкой американской Avidity Biosciences

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Novartis AG интересуется покупкой американской биотехнологической компании Avidity Biosciences Inc. с капитализацией в $4,3 млрд, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В портфель Avidity входят три препарата для лечения различных форм мышечной дистрофии, находящиеся на стадии клинических исследований. Эти препараты могут быть одобрены для применения в США уже в 2027 году, отмечает FT.

По словам источников, Novartis рассматривала возможность приобретения Avidity в течение некоторого времени и недавно выразила заинтересованность в этой сделке. Avidity работает с консультантами для оценки своих вариантов, говорят источники.

Переговоры двух компаний находятся на начальной стадии, и гарантии того, что сделка будет заключена, нет.

Источники полагают, что может появиться и другой претендент на покупку Avidity, помимо Novartis.

Акции Avidity подскочили в цене на 19% в ходе торгов в Нью-Йорке в среду, стоимость бумаг Novartis опустилась на 3,3% по итогам сессии в Цюрихе.

Novartis Avidity Biosciences
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