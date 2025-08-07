Советник Моди заявил, что Путина ждут с визитом в Индии в конце года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Визит президента России Владимира Путина в Индию ожидается в конце года, сообщил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал.

"Сейчас мы установили очень хорошие отношения, которые мы очень ценим, стратегическое партнерство между нашими странами. Мы взаимодействуем на высоком уровне... Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце года в нашу страну", - сказал Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в четверг в Москве.