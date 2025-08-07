Поиск

Нацбанк Молдавии снизил ставку рефинансирования до 6,25%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Национальный банк Молдавии в четверг снизил базовую ставку (ставку рефинансирования) на 0,25 процентного пункта (п.п.) до 6,25% годовых и заявил о завершении ограничительного цикла в денежно-кредитной политике (ДКП), сообщил центробанк.

Ранее он трижды (19 июня, 12 мая и 20 марта) сохранял ставку после того, как в два шага (13 января и 5 февраля) повысил ее суммарно на 2,9 п.п.

Снижены также на 0,25 п.п. процентные ставки по кредитам овернайт - до 8,25%, по операциям РЕПО - до 6,5%, по депозитам овернайт - до 4,25%. При этом сохранен норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и неконвертируемой инвалюте на текущем уровне в 22%, в СКВ - 31% от расчетной базы.

"Цикл ограничительной денежно-кредитной политики завершен. Таким образом, Национальный банк продолжает фокусироваться на стимулировании совокупного спроса, в том числе за счёт стимулирования потребления и инвестиций, сбалансированности национальной экономики и текущего счёта, а также на сдерживании инфляционных ожиданий с учётом временных лагов в трансмиссии денежно-кредитной политики через процентный канал", - поясняется в пресс-релизе решение о снижении ставки.

При этом регулятор отмечает, что этим решением намерен удержать инфляцию в среднесрочной перспективе в диапазоне плюс-минус 1,5 п.п. от целевого показателя в 5%, который считается оптимальным уровнем для экономического роста в Молдавии.

В пресс-релизе поясняется, что решение возобновить меры смягчения денежно-кредитной политики основано на подтверждении последнего прогноза Нацбанка и связанной с ним тенденции к дезинфляции. "Последствия будут постепенно передаваться через снижение процентных ставок на денежном, депозитном и кредитном рынках", - отмечается в сообщении.

Регулятор отметил, что годовая инфляция в июне 2025 года составила 8,2%, снизившись по сравнению с 8,8% в марте 2025 года. Хотя инфляция по-прежнему превышает верхнюю границу диапазона отклонения плюс-минус 1,5 п.п. от целевого уровня 5%, во втором квартале она снизилась до 7,9% с 8,8% в первом квартале.

Согласно текущему прогнозу Нацбанка, к концу текущего года и в первой половине следующего года годовая инфляция будет иметь тенденцию к снижению. По обновленному прогнозу, среднегодовая инфляция в 2025 и 2026 годах составит 7,7% (ранее ожидалось 7,3%) и 3,9% (4,7%) соответственно. Начиная с первого квартала 2026 года инфляция вернется в целевой диапазон, полагает центробанк.

При этом он констатировал сохранение инфляционных рисков в связи с повышением тарифов на энергоресурсы с конца 2024 года, а также снижение объёмов сельхозпроизводства под влиянием неблагоприятных погодных условий. В числе внешних рисков регулятор выделил напряженную ситуацию в регионе и на Ближнем Востоке, фрагментацию международной торговли и замедление экономического роста в Европейском союзе.

Следующее заседание Нацбанка по вопросам денежно-кредитной политики состоится 18 сентября.

Ранее сообщалось, что на фоне прекращения поставок российского газа в Приднестровье, откуда правобережная Молдавия импортировала электроэнергию по выгодной цене, Кишинев был вынужден кратно нарастить импорт более дорогой электроэнергии из Румынии, что привело к резкому росту тарифов для внутренних потребителей. В результате инфляция в Молдавии в 2024 году ускорилась до 7% с 4,2% в 2023 году, а Нацбанк в начале 2025 года резко повысил базовую ставку, стремясь минимизировать влияние роста цен на энергоресурсы на инфляцию.

За 2024 год Нацбанк в несколько шагов снижал базовую ставку - с 4,75% до 3,6% годовых, тренд снижения прекратился с сентября прошлого года на фоне ожиданий кризиса в энергетике.

