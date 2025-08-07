Банк Англии спрогнозировал возвращение инфляции к целевому уровню в 2% во II кв. 2027 г.

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Великобритании вернутся к целевому уровню в 2% во втором квартале 2027 года, прогнозирует Банк Англии.

Ранее ожидалось, что это произойдет в первом квартале 2027 года.

При этом темпы роста потребительских цен достигнут пика в 4% в третьем квартале текущего года, в то время как прежде предполагалось, что они могут подскочить на 3,7%.

ЦБ улучшил прогноз роста ВВП Великобритании в 2025 году до 1,25% с ожидавшихся в мае 1%, говорится в коммюнике по итогам августовского заседания.

При этом оценка подъема экономики в 2026 году и 2027 году осталась прежней - 1,25% и 1,5% соответственно.

Банк Англии прогнозирует, что безработица будет постепенно подниматься в район 5% к середине 2026 года по сравнению с 4,7% в настоящее время. В 2027 году она опустится до 4,75%.

Темпы повышения заработной платы замедлятся до 3,75% к концу текущего года с примерно 5% сейчас. В следующем году они будут составлять 3,25%, в 2027 году - 3%.