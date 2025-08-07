Поиск

Президент ОАЭ рассчитывает на удвоение товарооборота с РФ в следующие пять лет

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отметил ускоренное развитие отношений с Россией и выразил надежду на удвоение товарооборота между странами в следующие пять лет.

"Наши отношения развиваются ускоренными темпами в последние годы", - заявил он в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Аль Нахайян отметил: "Торговый оборот между Россией и ОАЭ достиг $11,5 млрд, также есть товарооборот между нами и странами ЕврАзЭс, который достиг $30 млрд".

"Мы хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет эта цифра удвоилась, как и в прямых отношениях между нашими странами, так и в отношениях между странами ЕврАзЭс", - добавил он.

ОАЭ РФ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян ЕврАзЭс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Азербайджана Алиев прибыл с визитом в США

Советник Моди заявил, что Путина ждут с визитом в Индии в конце года

В Кремле заявили, что встреча президентов США, России и Украины конкретно не обсуждалась

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Шве

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 7 августа

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Президент США заявил, что работает над дальнейшими санкциями против торговых партнеров РФ

Президент США заявил, что работает над дальнейшими санкциями против торговых партнеров РФ

Трамп не считает, что визит Уиткоффа в РФ стал прорывом, так как работа с Москвой велась и раньше

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6904 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });