Президент ОАЭ рассчитывает на удвоение товарооборота с РФ в следующие пять лет

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отметил ускоренное развитие отношений с Россией и выразил надежду на удвоение товарооборота между странами в следующие пять лет.

"Наши отношения развиваются ускоренными темпами в последние годы", - заявил он в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Аль Нахайян отметил: "Торговый оборот между Россией и ОАЭ достиг $11,5 млрд, также есть товарооборот между нами и странами ЕврАзЭс, который достиг $30 млрд".

"Мы хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет эта цифра удвоилась, как и в прямых отношениях между нашими странами, так и в отношениях между странами ЕврАзЭс", - добавил он.