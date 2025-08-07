Поиск

Владелец Burger King во II квартале сократил чистую прибыль на 33% при возросшей выручке

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Канадско-американская Restaurant Brands International Inc. (RBI), владеющая ресторанами быстрого обслуживания, во втором квартале сократила чистую прибыль на 33%, при этом выручка превзошла ожидания.

Как сообщается в пресс-релизе компании, которая управляет сетями Burger King, Firehouse Subs и Popeyеs Louisiana Kitchen, а также кофейнями Tim Hortons, ее чистая прибыль в апреле-июне 2025 года составила $189 млн, или 58 центов в расчете на акцию, по сравнению с $280 млн, или 88 центами на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль выросла до 94 центов с 86 центов на бумагу.

Выручка выросла на 16% и достигла $2,41 млрд против $2,08 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании в 97 цента на акцию при выручке в $2,34 млрд. Респонденты LSEG предполагали соответственно 97 центов и $2,32 млрд.

Сопоставимые продажи группы в целом повысились в минувшем квартале на 2,4%. В том числе продажи Burger King выросли на 1,3%, Tim Hortons - на 3,6%, тогда как продажи Popeyеs Louisiana Kitchen сократились на 1,4%, Firehouse Subs - на 0,8%.

Котировки акций RBI снижаются на 0,2% в ходе предварительных торгов в четверг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Капитализация компании с начала текущего года поднялась на 5,3% (до $31,2 млрд), тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил около 8%.

Restaurant Brands International является одной из крупнейших по величине сетей ресторанов быстрого питания в мире. Она была образована в 2014 году в результате слияния американской Burger King и канадской сети кофеен Tim Hortons, а в 2017 году компания приобрела американскую сеть ресторанов Popeyes Louisiana Kitchen, специализирующуюся на блюдах из курицы. В декабре 2021 года в состав группы вошла сеть Firehouse Subs, продающая сэндвичи. Свыше 30 тыс. ресторанов этих сетей работают более чем в 120 странах.

