Шестеро российских туристов пострадали в ДТП в Турции

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Шесть российских туристов попали в больницу после ДТП в турецком городе Караман, один остается в больнице, сообщает в четверг Российский союз туриндустрии (РСТ).

"По подтвержденным данным, в результате столкновения автомобилей пострадали шесть российских туристов, направлявшихся на фестиваль в Каппадокию. В настоящее время пятеро пострадавших уже выписаны из медицинского учреждения, один человек остается под наблюдением врачей. Все необходимые медицинские мероприятия были проведены своевременно", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что посольство РФ в Анкаре осуществляет постоянный контроль за ситуацией и оказывает необходимое содействие.

РСТ Российский союз туриндустрии Турция
