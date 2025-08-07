Поиск

Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Региональный секретариат по градостроительству и охране окружающей среды Сербии представил общественности территориальный проект для размещения планируемой ветряной электростанции Samos в автономном крае Воеводина.

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду будет доступен до 20 августа, сообщает бизнес-издание eKapija.

Предполагается, что ветропарк будет включать 142 турбины совокупной мощностью 923 МВт. Строительство запланировано в два этапа: Samos 1 (423 МВт) и Samos 2 (500 МВт). Максимальная высота турбин составит 250 метров, мощность каждой - до 8 МВт. Проект будет расположен на участке площадью 2255,4 гектара сельскохозяйственных угодий. Проект предусматривает стратегическую оценку воздействия на окружающую среду.

Ветростанцию планируется построить рядом с уже существующим комплексом Kovacica (104,5 МВт, введен в эксплуатацию с 2018 года), ВЭС Pupin (100 МВт), которая находится в опытной эксплуатации, а также планируемым проектом Crepaja (220 МВт).

Сербия Samos
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Президент Азербайджана Алиев прибыл с визитом в США

Советник Моди заявил, что Путина ждут с визитом в Индии в конце года

В Кремле заявили, что встреча президентов США, России и Украины конкретно не обсуждалась

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Шве

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 7 августа

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Президент США заявил, что работает над дальнейшими санкциями против торговых партнеров РФ

Президент США заявил, что работает над дальнейшими санкциями против торговых партнеров РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6906 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });