Швейцария намерена продолжать торговые переговоры с США после введения их пошлин в 39%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии рассчитывают на продолжение торговых переговоров с США с целью снизить пошлины в 39%, которые вступили в силу в четверг, передает Bloomberg со ссылкой на заявление швейцарского правительства.

"Правительство по-прежнему твердо привержено задаче поддерживать диалог с США с целью как можно скорее снизить пошлины. Федеральный совет Швейцарии (правительство) поддерживает тесный контакт с американскими властями и секторами промышленности, которые оказались затронуты недавними событиями", - цитирует агентство выдержки из заявления.

При этом Швейцария пока что воздерживается от ответных мер против США. "В данный момент вариант с контрмерами не рассматривается, поскольку такие действия лишь бы возложили дополнительное бремя на швейцарскую экономику, особенно за счет роста цен на импорт из США", - отмечается в документе.

Также правительство пообещало вскоре начать подробные дискуссии, как смягчить издержки для швейцарского бизнеса.

Bloomberg напоминает, что визит на этой неделе в США президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер закончился безрезультатно: с ней встретился только госсекретарь Марко Рубио, но не президент США Дональд Трамп, а снизить пошлины не удалось. По возвращении в Берн Келлер-Зуттер заверила журналистов, что швейцарские переговорщики остаются в Вашингтоне с целью добиться соглашения.

Пошлины США в 39% на швейцарский импорт - самые высокие среди тех, которые Вашингтон применил против развитых стран. Однако из-под действия пошлин вывели золото и фармацевтическую продукцию.

Тем временем, в знак протеста против политики США ряд политиков в Швейцарии хочет добиться отмены заказа у американской компании Lockheed Matrin Corporation заказа на 35 истребителей-бомбардировщиков F-35.