Автодороги в Абхазии отремонтируют при поддержке России

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Вопросы развития автодорожной инфраструктуры Абхазии рассмотрены на встрече президента республики Бадры Гунбы и первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко с руководителями абхазских дорожных служб, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

"На встрече были рассмотрены актуальные вопросы развития транспортной инфраструктуры, определены приоритетные участки для ремонта и обсуждены аспекты взаимодействия с дорожными структурами. Особое внимание было уделено качеству и срокам выполнения работ, а также эффективной координации всех задействованных служб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ремонт и восстановление автомобильных дорог в населенных пунктах Абхазии предусмотрено 1 млрд рублей российской финансовой помощи. Первый этап реконструкции дорожной инфраструктуры начнется с сентября 2025 года в Кодорском ущелье.

Стоимость проекта составит 205,5 млн рублей. Завершить все работы планируется к декабрю 2026 года.

Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт дорог общей площадью 198 832 кв. м, который планируется завершить до конца 2025 года.

"Вся проектно-сметная документация подготовлена, а стоимость объектов подтверждена ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза". К выполнению работ планируется привлечь местные подрядные организации. При этом подрядчики будут работать под экспертным сопровождением специалистов Росавтодора", - отмечает пресс-служба.