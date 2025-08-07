Поиск

Автодороги в Абхазии отремонтируют при поддержке России

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Вопросы развития автодорожной инфраструктуры Абхазии рассмотрены на встрече президента республики Бадры Гунбы и первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко с руководителями абхазских дорожных служб, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

"На встрече были рассмотрены актуальные вопросы развития транспортной инфраструктуры, определены приоритетные участки для ремонта и обсуждены аспекты взаимодействия с дорожными структурами. Особое внимание было уделено качеству и срокам выполнения работ, а также эффективной координации всех задействованных служб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ремонт и восстановление автомобильных дорог в населенных пунктах Абхазии предусмотрено 1 млрд рублей российской финансовой помощи. Первый этап реконструкции дорожной инфраструктуры начнется с сентября 2025 года в Кодорском ущелье.

Стоимость проекта составит 205,5 млн рублей. Завершить все работы планируется к декабрю 2026 года.

Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт дорог общей площадью 198 832 кв. м, который планируется завершить до конца 2025 года.

"Вся проектно-сметная документация подготовлена, а стоимость объектов подтверждена ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза". К выполнению работ планируется привлечь местные подрядные организации. При этом подрядчики будут работать под экспертным сопровождением специалистов Росавтодора", - отмечает пресс-служба.

Сергей Кириенко Абхазия Росавтодор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Президент Азербайджана Алиев прибыл с визитом в США

Советник Моди заявил, что Путина ждут с визитом в Индии в конце года

В Кремле заявили, что встреча президентов США, России и Украины конкретно не обсуждалась

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Шве

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 7 августа

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6906 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });