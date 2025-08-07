Поиск

Duolingo получила рекордную прибыль во II квартале

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американская Duolingo Inc., оператор образовательной онлайн-платформы, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2025 года в 1,8 раза, причем показатель достиг рекордного максимума.

Компания улучшила годовой прогноз выручки, отметив активный рост числа ее пользователей, в том числе благодаря использованию ИИ-решений. Акции Duolingo взлетели в цене на 30% на торгах в четверг.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $44,78 млн по сравнению с $24,35 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $0,91 с $0,51.

Квартальная выручка Duolingo увеличилась на 41% до $252,27 млн, превысив консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит в $241 млн.

Количество ежедневно активных пользователей платформы подскочило на 40% до 47,7 млн по сравнению с 34,1 млн годом ранее. Число платных подписчиков выросло на 37%, составив на конец июня 10,9 млн, выручка от подписок повысилась на 46% до $210,7 млн.

Стремясь расширить свои предложения и увеличить число пользователей, Duolingo внедрила инструменты ИИ, включая функцию разговоров по видеосвязи для некоторых платных подписчиков. Компания также вышла за рамки сферы иностранных языков, запустив новые курсы, например, обучение игре в шахматы.

Duolingo улучшила прогноз выручки на текущий год до $1,01-1,02 млрд с ожидавшихся ранее $987-996 млн, отметив, что результаты за второй квартал превзошли ее ожидания.

Акции компании подорожали на 36% с начала текущего года.

Duolingo
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Президент Азербайджана Алиев прибыл с визитом в США

Советник Моди заявил, что Путина ждут с визитом в Индии в конце года

В Кремле заявили, что встреча президентов США, России и Украины конкретно не обсуждалась

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Шве

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 7 августа

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6906 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });