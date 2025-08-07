Duolingo получила рекордную прибыль во II квартале

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американская Duolingo Inc., оператор образовательной онлайн-платформы, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2025 года в 1,8 раза, причем показатель достиг рекордного максимума.

Компания улучшила годовой прогноз выручки, отметив активный рост числа ее пользователей, в том числе благодаря использованию ИИ-решений. Акции Duolingo взлетели в цене на 30% на торгах в четверг.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $44,78 млн по сравнению с $24,35 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $0,91 с $0,51.

Квартальная выручка Duolingo увеличилась на 41% до $252,27 млн, превысив консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит в $241 млн.

Количество ежедневно активных пользователей платформы подскочило на 40% до 47,7 млн по сравнению с 34,1 млн годом ранее. Число платных подписчиков выросло на 37%, составив на конец июня 10,9 млн, выручка от подписок повысилась на 46% до $210,7 млн.

Стремясь расширить свои предложения и увеличить число пользователей, Duolingo внедрила инструменты ИИ, включая функцию разговоров по видеосвязи для некоторых платных подписчиков. Компания также вышла за рамки сферы иностранных языков, запустив новые курсы, например, обучение игре в шахматы.

Duolingo улучшила прогноз выручки на текущий год до $1,01-1,02 млрд с ожидавшихся ранее $987-996 млн, отметив, что результаты за второй квартал превзошли ее ожидания.

Акции компании подорожали на 36% с начала текущего года.