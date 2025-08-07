Поиск

Миротворцы ООН обнаружили широкую сеть тоннелей с вооружением на юге Ливана

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Миротворцы ООН обнаружили на юге Ливана разветвленную сеть тоннелей, оборудованных бункерами и складами различных вооружений.

"В рамках рутинной работы совместно со служащими ливанской армии была выявлена широкая сеть укрепленных тоннелей в районе населенных пунктов Таир-Харфа, Зибкин и Накура", - цитирует в четверг агентство ЭФЭ сообщение Миротворческих сил ООН на юге Ливана.

В документе отмечается, что внутри тоннелей находятся несколько бункеров. Миротворцы обнаружили там сотни снарядов и ракет, а также установки для пуска ракет, взрывчатку различных типов и противотанковые мины.

ЭФЭ напоминает, что на юге Ливана размещены около 10 тыс. "голубых касок" из нескольких стран, которые наблюдают за соблюдением режима прекращения огня между шиитским движением "Хезболла" и Израилем.

