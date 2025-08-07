Глава МИД Турции обсудит с президентом Сирии восстановление страны и разоружение РПК

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе рабочего визита в Сирию обсудит с президентом переходного периода Ахмедом Аш-Шараа восстановление страны и разоружение Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает в четверг газета "Сабах" со ссылкой на источники в турецком дипломатическом ведомстве.

РПК была основана в 1978 году для отстаивания прав курдского населения в Турции. Партия признана в стране террористической организацией. Она действует также в Ираке и в Сирии.

Ранее Фидан заявлял, что если курдские ополченцы, контролирующие достаточно большую территорию на северо-востоке Сирии, не сложат оружие, то Турция может начать против них военную операцию. Но позднее Фидан говорил, что Анкара готова дать новым властям Сирии время на то, чтобы путем переговоров попытаться согласовать разоружение курдских военизированных формирований.

В мае РПК объявила о решении прекратить деятельность. "12-й съезд Конгресса РПК решил распустить организационные структуры РПК и прекратить вооруженную борьбу", - заявила курдская партия. В июле первая группа бойцов РПК в ходе символической церемонии сложила оружие на севере Ирака.

По данным издания, на потенциальной повестке переговоров - сделка трех турецких компаний на сумму $5 млрд с сирийским управлением гражданской авиации по восстановлению, вводу в эксплуатацию и дальнейшему развитию аэропорта сирийской столицы Дамаска, поставки азербайджанского газа в Сирию через турецкую территорию и другие вопросы двусторонних отношений за последние 8 месяцев.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил 2 августа, что газ из Азербайджана начал поступать в Сирию через турецкую территорию.

"Выступая на церемонии запуска турецко-сирийского газопровода, Байрактар сказал, что газ из Азербайджана будут доставлять в Сирию через Килис - турецкий город на границе с Сирией", - информирует газета "Хюрриет".

По данным издания, газопровод из Килиса в Алеппо в Сирии закончили ремонтировать 21 мая.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. После этого западные страны, а также Турция взяли курс на нормализацию отношений с Дамаском.