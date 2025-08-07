Поиск

Уоллер стал фаворитом советников Трампа среди кандидатов на пост главы ФРС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер становится фаворитом советников президента США Дональда Трампа среди претендентов на пост следующего председателя американского ЦБ, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Срок службы нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла на этом посту истекает в мае 2026 года. Трамп постоянно критикует Пауэлла, требуя от Федрезерва снижения базовой процентной ставки.

По словам источников агентства, советников Трампа впечатлила готовность Уоллера принимать решения по денежно-кредитной политике на основании прогнозов, а не текущих данных, а также глубокое понимание системы ФРС в целом.

Уоллер уже встречался с членами команды Трампа для обсуждения должности главы Федрезерва, но встречи с самим президентом пока не было, отмечают источники.

Уоллер был одним из двух членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), выступивших за снижение базовой процентной ставки на заседании 29-30 июля. ФРС оставила ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых, в котором она удерживает ее с декабря прошлого года.

В прошлом месяце Уоллер заявил, что готов занять пост главы американского ЦБ, если к нему обратится с таким предложением Трамп.

"В 2019 году президент задал мне вопрос, готов ли я занять эту должность. И я ответил да, - сообщил тогда Уоллер на Bloomberg TV. - Если он обратится ко мне сейчас и скажет, что хочет, чтобы я занял пост, я сделаю это. Но он ко мне не обращался".

В среду Трамп сообщил журналистам, что у Белого дома "есть отличные кандидаты" на пост главы ФРС, добавив, что в данный момент их осталось трое.

Он подтвердил, что в число этих кандидатов входят нынешний советник администрации Трампа по экономике Кевин Хассетт, а также Кевин Уорш, занимавший аналогичную должность в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входивший в совет управляющих ФРС.

