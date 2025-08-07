Бразилия и Индия договорились укреплять экономическое сотрудничество на фоне тарифов США

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бразилия и Индия договорились изучать возможности для более широкого сотрудничества между двумя странами и совместно решать проблемы, связанные с увеличением торговых тарифов со стороны США.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил в четверг в соцсети Х, что поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Мы обсудили международную экономическую ситуацию и введение односторонних тарифов. Бразилия и Индия в данный момент две наиболее пострадавшие страны. Мы вновь подтвердили важность защиты многосторонних подходов и необходимость противостоять вызовам, связанным с текущей ситуацией, а также изучать возможности для большей интеграции между двумя странами", - написал глава государства.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел в отношении Индии вторичные санкции - пошлины в размере 25% за импорт российской нефти. До этого в рамках общего пересмотра торговых соглашений со странами мира на товары из Индии были введены тарифы в размере 25%. Таким образом, совокупная тарифная ставка для Индии составила 50%, что сделало эту ставку равной тарифам, установленной для Бразилии, также в размере 50%.