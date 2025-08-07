ЕС увеличил выпуск пива на 0,6% в 2024 году

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Страны Европейского союза в 2024 году увеличили производство пива на 0,2 млрд литров (на 0,6%) до 32,7 млрд литров, сообщило статистическое управление ЕС.

Розлив пива с содержанием алкоголя менее 0,5% (безалкогольное пиво) увеличился также на 0,2 млрд литров (на 11,1%) и достиг 2 млрд литров.

Основным производителем остается Германия. На нее пришлось 22,2% общего объема, или 7,2 млрд литров пива, содержащего алкоголь. Далее следуют Испания (4 млрд литров, или 12,3%), Польша (3,4 млрд литров, или 10,6%), Нидерланды (2,2 млрд литров, или 6,8%), а также Бельгия (2,1 млрд литров, или 6,3%).

При этом основным экспортером пива продолжают оставаться Нидерланды, которые в прошлом году поставили за пределы страны (включая государства Евросоюза), 1,5 млрд литров (сокращение на 0,2 млрд литров, или на 12%, относительно 2023 года). Второе место поделили Германия и Бельгия (1,4 млрд литров), за ними следуют Чехия (0,6 млрд литров) и Ирландия (0,5 млрд литров).

Крупнейшим импортером пива в Евросоюзе осталась Франция, которая закупила 0,8 млрд литров пива у членов союза и других государств. За ней идет Италия (свыше 0,7 млрд литров), Испания и Германия (примерно по 0,6 млрд литров), Нидерланды (около 0,5 млрд литров).