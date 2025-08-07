Поиск

Глава палестинского правительства надеется на скорое завершение войны в секторе Газа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр палестинского правительства Мухаммед Мустафа выразил надежду на скорое прекращение войны в секторе Газа и пообещал оказать содействие в восстановлении анклава.

"Мы надеемся, что в ближайшие недели война закончится, и мы начнем работу над восстановлением Газы в сотрудничестве с нашими братьями из Египта и многих других стран мира", - приводит в четверг его слова агентство ЭФЭ.

"Мы восстановим Газу и учредим государство, - заявил он. - Перспектива может казаться туманной, но вера и надежда нашего народа велика".

При этом палестинский премьер отметил, что Израиль применяет все находящиеся в его распоряжении средства, чтобы препятствовать учреждению независимого палестинского государства.

Израиль Газа Мухаммед Мустафа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху сказал, что Израиль не собирается присоединять сектор Газа

Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Президент Азербайджана Алиев прибыл с визитом в США

Советник Моди заявил, что Путина ждут с визитом в Индии в конце года

В Кремле заявили, что встреча президентов США, России и Украины конкретно не обсуждалась

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2337 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6906 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });