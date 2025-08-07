Глава палестинского правительства надеется на скорое завершение войны в секторе Газа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр палестинского правительства Мухаммед Мустафа выразил надежду на скорое прекращение войны в секторе Газа и пообещал оказать содействие в восстановлении анклава.

"Мы надеемся, что в ближайшие недели война закончится, и мы начнем работу над восстановлением Газы в сотрудничестве с нашими братьями из Египта и многих других стран мира", - приводит в четверг его слова агентство ЭФЭ.

"Мы восстановим Газу и учредим государство, - заявил он. - Перспектива может казаться туманной, но вера и надежда нашего народа велика".

При этом палестинский премьер отметил, что Израиль применяет все находящиеся в его распоряжении средства, чтобы препятствовать учреждению независимого палестинского государства.