На юге Франции локализован один из крупнейших в истории пожаров

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Самый гигантский минимум за 50 лет на французском побережье Средиземного моря пожар в департаменте Од к вечеру четверга удалось локализовать, сообщает Le Figaro.

По данным пожарных, за 48 часов огнем были охвачены 17 тыс. га сосновых лесов и кустарниковых зарослей, из которых 13 тыс. га выгорели полностью.

Как сообщалось, начавшийся во второй половине дня 5 августа в коммуне Рибот (примерно в 40 км от Нарбонна) пожар тушили 2,1 тыс. пожарных; были задействованы 500 единиц техники и специализированная авиация.

Во время бедствия погибла женщина 65 лет; 18 человек получили ранения, в том числе 16 пожарных. Предварительно определенный материальный ущерб составил 36 уничтоженных огнем и 20 поврежденных домов, 54 сгоревших автомобиля.

В выпущенном префектурой департамента Од коммюнике объявлено о запрете "доступа во все лесные массивы" в связи с "чрезвычайно высоким риском возникновения пожара" до 10 августа. Также сообщается, что "для сотрудников служб безопасности, местных владельцев и арендаторов, а также охотников предусмотрены исключения".

Le Figaro приводит слова префекта департамента Кристиана Пуже, заявившего, что пожар не будет "объявлен потушенным в течение нескольких дней". Он пояснил, что "еще предстоит проделать большую работу".