СП видит риск незавершения СПГ-терминала на Камчатке даже в ноябре 2026 г

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) видит риск незавершения строительства регазификационного терминала в Камчатском крае до ноября 2026 года, говорится в заключении Счетной палаты РФ о результатах проверки исполнения федерального бюджета на 2024-2026 годы, утвержденном 30 апреля 2025 года.

Согласно документу, министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края и ООО "Запсибгазпром Газификация" 8 ноября 2024 года заключили госконтракт на строительство объекта на сумму 13,14 млрд рублей.

"В 2024 году строительство объекта не начато. В обращении губернатора Камчатского края к президенту РФ Владимиру Путину от 3 февраля 2025 года отмечено, что начало строительства объекта затянулось в связи с длительными сроками изъятия участков под строительство. В связи с изменившейся конъюнктурой рынка в отношении технологического оборудования и материалов проектная документация направлена на корректировку. Учитывая изложенное, а также то, что технологический срок строительства объекта составляет 18 месяцев, завершение строительства объекта в 2025 году невозможно", - пишет СП.

Президент РФ 5 февраля 2025 года согласовал продление срока строительства объекта до ноября 2026 года и изменение стоимости по итогам корректировки проектной документации с компенсацией из федерального бюджета, заметили в ведомстве.

"С учетом отсутствия по состоянию на 21 марта 2025 года скорректированной проектной документации и продолжительности строительства объекта имеется риск незавершения его строительства в скорректированные сроки. Следует отметить, что регулируемая цена на природный газ с учетом индексации на 2026 год для Камчатского края составит порядка 10 тыс. руб./тыс. куб. м., что не в полной мере покрывает затраты "Газпрома", связанные с реализацией проекта. Это может потребовать выделения на покрытие выпадающих доходов "Газпрома" дополнительных средств из федерального бюджета", - говорится в отчете.

Как сообщалось, строительство комплекса регазификации СПГ позволит обеспечить поставки сжиженного газа для энергетических нужд Камчатского края в объеме до 446 тыс. тонн (620 млн кубометров природного газа) ежегодно для замещения недостающих объемов камчатских месторождений в рамках программы газификации края.

Также проект позволит улучшить экологическую обстановку в регионе. С переводом мазутных и угольных котельных на газ выброс вредных веществ в атмосферу снизится в полтора-два раза.

Правительство РФ согласовало выделение в 2023-2025 годах Камчатке субсидии в размере 12 млрд рублей на строительство регазификационного терминала. Согласно постановлению о выделении средств, "результатом использования субсидии является ввод в эксплуатацию объектов до 31 декабря 2025 года". В 2024 году было выделено 4 млрд рублей, в 2025 году - 8 млрд рублей. "Газпром" определен оператором газификации Камчатки.

Сообщалось, что "НОВАТЭК" профинансирует строительство челноков-газовозов и регазификационного терминала, который будет доставлять газ до Петропавловска-Камчатского от строящегося компанией для своих нужд крупнотоннажного хаба по перевалке СПГ (на нем СПГ из Арктики будет перегружаться с арктических газовозов на обычные). Расходы на это оценивались в 30-40 млрд рублей.

