Поиск

Азербайджан и США создадут Стратегическую рабочую группу для сотрудничества в трех направлениях

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Азербайджан и США подпишут меморандум о взаимопонимании и о создании Стратегической рабочей группы с целью развития Хартии стратегического партнерства.

Как сообщает азербайджанское агентство AПА, документ будет подписан в Вашингтоне в рамках рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Стратегическое партнерство Азербайджана и США будет охватывать три направления: региональные связи, включая энергетику, торговлю и транзит; инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру; сотрудничество в сфере безопасности, включая продажи в оборонной сфере и борьбу с терроризмом.

Стратегическая рабочая группа будет заниматься такими важными вопросами, как расширение инфраструктуры региональных связей и инвестиций в энергетический сектор, продвижение регионального экономического и торгового сотрудничества, а также развитие искусственного интеллекта.

"Стратегическое партнерство США и Азербайджана означает привлечение американских технологий и инвестиций в нашу страну, а также экономическую активность США", - сообщил источник агентства.

Как сообщалось ранее, Алиев в настоящее время находится с рабочим визитом в США. Президент Азербайджана 8 августа проведет встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, а также проведет переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном.

Азербайджан США Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что сроки дедлайна для украинского урегулирования зависят от РФ

Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным, даже если тот не намерен встречаться с Зеленским

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху сказал, что Израиль не собирается присоединять сектор Газа

Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Президент Азербайджана Алиев прибыл с визитом в США

Советник Моди заявил, что Путина ждут с визитом в Индии в конце года

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2337 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6906 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });