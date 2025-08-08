Азербайджан и США создадут Стратегическую рабочую группу для сотрудничества в трех направлениях

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Азербайджан и США подпишут меморандум о взаимопонимании и о создании Стратегической рабочей группы с целью развития Хартии стратегического партнерства.

Как сообщает азербайджанское агентство AПА, документ будет подписан в Вашингтоне в рамках рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Стратегическое партнерство Азербайджана и США будет охватывать три направления: региональные связи, включая энергетику, торговлю и транзит; инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру; сотрудничество в сфере безопасности, включая продажи в оборонной сфере и борьбу с терроризмом.

Стратегическая рабочая группа будет заниматься такими важными вопросами, как расширение инфраструктуры региональных связей и инвестиций в энергетический сектор, продвижение регионального экономического и торгового сотрудничества, а также развитие искусственного интеллекта.

"Стратегическое партнерство США и Азербайджана означает привлечение американских технологий и инвестиций в нашу страну, а также экономическую активность США", - сообщил источник агентства.

Как сообщалось ранее, Алиев в настоящее время находится с рабочим визитом в США. Президент Азербайджана 8 августа проведет встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, а также проведет переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном.