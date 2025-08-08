Поиск

РФ и Малайзия начали работать над соглашением о поставках плавучих электростанций

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Россия и Малайзия приступили к работе над межправительственным соглашением о поставках плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС), сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.

"К реализации проекта мы пока не перешли, но сейчас мы готовим межправительственное соглашение, которое, собственно, и опишет все взаимоотношения", - заявил изданию Лихачев после прошедшей 6 августа встречи президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом.

Сотрудничество с Малайзией в атомной сфере развивается динамично: впервые об интересе партнеров из Юго-Восточной Азии к российским ПАТЭС стало известно несколько месяцев назад. В мае президент РФ провел переговоры с премьер-министром Анваром Ибрагимом, а сейчас Куала-Лумпур уже выбирает конкретные технологии передачи электроэнергии, отмечается в публикации.

"Да, они прямо хотят их сильно. Малайзийцы выберут модель поставки электроэнергии, не строительство у них атомной электростанции или передачи им блока, а создание плавучей атомной электростанции и продажи электроэнергии непосредственно "с борта" на потребительскую сеть Малайзии", - уточнил Лихачев.

Россия выступает одним из мировых лидеров в эксплуатации плавучих АЭС, напоминает газета. Госкорпорация "Росатом" создала первую в мире подобную станцию "Академик Ломоносов", которая успешно эксплуатируется с мая 2020 года в городе Певеке на Чукотке. Плавучие энергоблоки сооружают на судостроительных заводах и могут доставить морем в любую точку мира, где есть береговая линия, поясняется в статье.

"Малайзийцы выбирают плавучие АЭС мощностью 100 МВт каждая с топливным циклом до семи или восьми лет - фактически плавучие батарейки. Их можно создавать здесь в России и привозить туда только для употребления", - приводит издание слова гендиректора "Росатома".

При этом продвижение атомной сферы для Малайзии становится все актуальнее: к 2030 году Куала-Лумпур рассчитывает на рост спроса на электроэнергию на фоне развития дата-центров и промышленных кластеров, пишут "Известия".

