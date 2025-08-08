Цистерна с бензином загорелась в Ростовской области после атаки БПЛА

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Миллеровском районе Ростовской области после атаки БПЛА загорелась цистерна с бензином, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области. В Миллерово загорелась цистерна с бензином", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале в пятницу.

По словам губернатора, пострадавших нет, на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.