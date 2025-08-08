Уолл-стрит не показала единой динамики в четверг

Фото: dpa/picture-alliance

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в четверг в минусе, Nasdaq Composite вырос.

Трейдеры оценивали новости, касающиеся геополитики и мировой торговли, в частности, сообщения о готовящейся встрече президентов США и России. Днем ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти, общий размер пошлин для страны составит, таким образом, 50%. При этом Трамп сообщил, что новые пошлины вступят в силу лишь через 21 день. Он также допустил возможность отмены дополнительных пошлин для Индии в случае урегулирования российско-украинского конфликта.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более резкое, чем ожидалось, увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Сигналы охлаждения американского рынка труда способствуют росту ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на сентябрьском заседании.

Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер становится фаворитом советников Трампа среди претендентов на пост следующего председателя американского ЦБ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Акции Apple Inc. стали лидером роста среди компонентов Dow Jones по итогам торгов в четверг, их стоимость поднялась на 3,2%. В среду Трамп объявил, что введет пошлины в размере 100% на импортируемые в страну чипы. Эта мера не коснется продукции компаний, которые уже объявили о намерении организовать производство полупроводниковой продукции в Штатах. Apple в среду обязалась инвестировать дополнительно $100 млрд в США.

Котировки бумаг Advanced Micro Devices Inc. и Nvidia Corp. увеличились на 5,7% и 0,8% соответственно.

Между тем рыночная стоимость Intel Corp. опустилась на 3,1%. Трамп призвал главного исполнительного директора Intel Лип Бу-Тана немедленно покинуть свой пост, заявив о "серьезном конфликте интересов" из-за сообщений о его инвестициях в китайские компании.

В числе лидеров снижения среди компаний Dow Jones оказались бумаги Caterpillar Inc. (-2,5%). Аналитики Morgan Stanley ухудшили рекомендацию для акций Caterpillar до "ниже рынка" с "на уровне рынка", отметив, в частности, что последствия торговой политики США уже начали отрицательно сказываться на бизнесе компании.

Капитализация Eli Lilly упала на 14% после публикации слабых результатов клинических испытаний ее препарата для снижения веса.

Стоимость акций ConocoPhillips опустилась на 0,5%. Нефтекомпания сократила чистую прибыль во втором квартале на 15%, однако скорректированный показатель оказался лучше ожиданий.

Бумаги Kenvue Inc. подорожали на 1,5%. Производитель потребительских товаров медицинского назначения увеличил чистую прибыль во втором финквартале в семь раз, при этом скорректированная прибыль немного снизилась, но превзошла ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг снизился на 224,48 пункта (0,51%) и составил 43968,64 пункта.

S&P 500 опустился на 5,06 пункта (0,08%) - до 6340 пунктов.

Nasdaq Composite поднялся на 73,27 пункта (0,35%), составив 21242,7 пункта.