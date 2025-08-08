Трамп номинирует Стивена Мирана на вакантный пост в совете управляющих ФРС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выбрал Стивена Мирана, возглавляющего совет экономических консультантов Белого дома, в качестве кандидата на вакантный пост в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

В минувшую пятницу Адриана Куглер, входившая в совет управляющих Федрезерва с сентября 2023 года, объявила, что покинет свой пост 8 августа, на несколько месяцев раньше срока. Ее срок службы в совете управляющих истекал 31 января 2026 года.

Трамп сообщил в четверг, что Миран займет вакантный пост в совете управляющих ФРС до окончания этого срока в январе. "Тем временем мы продолжим поиск постоянного кандидата на эту должность", - заявил он.

Решение о выборе кандидата на вакантный пост в совете управляющих ФРС является более сложным, чем обычно, пишет газета The Wall Street Journal. Это связано с тем, что у Белого дома, вероятно, не будет другой возможности ввести нового человека в руководство ЦБ после окончания срока службы председателя ФРС Джерома Пауэлла в мае следующего года. Срок службы Пауэлла в совете управляющих завершается лишь в начале 2028 года, и пока он не делал заявлений, намерен ли он покинуть эту должность после ухода с поста главы ФРС.

Пока неясно, успеет ли Миран войти в совет управляющих ФРС до следующего заседания (16-17 сентября), учитывая, что его кандидатура должна получить одобрение Сената, а законодатели находятся в отпуске до сентября.