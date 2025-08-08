Поиск

Трамп номинирует Стивена Мирана на вакантный пост в совете управляющих ФРС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выбрал Стивена Мирана, возглавляющего совет экономических консультантов Белого дома, в качестве кандидата на вакантный пост в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

В минувшую пятницу Адриана Куглер, входившая в совет управляющих Федрезерва с сентября 2023 года, объявила, что покинет свой пост 8 августа, на несколько месяцев раньше срока. Ее срок службы в совете управляющих истекал 31 января 2026 года.

Трамп сообщил в четверг, что Миран займет вакантный пост в совете управляющих ФРС до окончания этого срока в январе. "Тем временем мы продолжим поиск постоянного кандидата на эту должность", - заявил он.

Решение о выборе кандидата на вакантный пост в совете управляющих ФРС является более сложным, чем обычно, пишет газета The Wall Street Journal. Это связано с тем, что у Белого дома, вероятно, не будет другой возможности ввести нового человека в руководство ЦБ после окончания срока службы председателя ФРС Джерома Пауэлла в мае следующего года. Срок службы Пауэлла в совете управляющих завершается лишь в начале 2028 года, и пока он не делал заявлений, намерен ли он покинуть эту должность после ухода с поста главы ФРС.

Пока неясно, успеет ли Миран войти в совет управляющих ФРС до следующего заседания (16-17 сентября), учитывая, что его кандидатура должна получить одобрение Сената, а законодатели находятся в отпуске до сентября.

США Дональд Трамп ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Строительство первой АЭС началось в Казахстане

Строительство первой АЭС началось в Казахстане

Что случилось этой ночью: пятница, 8 августа

Уолл-стрит не показала единой динамики в четверг

Уолл-стрит не показала единой динамики в четверг

На юге Франции локализован один из крупнейших в истории пожаров

Трамп заявил, что сроки дедлайна для украинского урегулирования зависят от РФ

Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным, даже если тот не намерен встречаться с Зеленским

Макрон заявил Зеленскому о поддержке Францией установления прекращения огня

Макрон заявил Зеленскому о поддержке Францией установления прекращения огня
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху сказал, что Израиль не собирается присоединять сектор Газа

Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2338 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6906 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });