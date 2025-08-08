Поиск

Очередь легковых автомобилей из Белоруссии в Польшу превысила 2,5 тыс. машин

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Очередь легковых автомобилей на въезд из Белоруссии в Польшу перед выходными выросла и превышает 2,5 тыс. машин, сообщил в пятницу белорусский Госпогранкомитет.

"Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест), в очереди находятся 2520 легковушек и 64 автобуса", - говорится в сообщении.

"С понедельника скопление легковушек перед данным погранпереходом увеличилось на 450 авто. Сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 37%", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 160 легковых машин.

В Госпогранкомитете сообщили, что наибольшее скопление грузовиков находится перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) - 580 машин. По этому маршруту в ЕС проследовал 41% от нормы.

"Более 420 единиц грузового транспорта фиксируется перед литовским погранпереходом Шальчининкай (Бенякони), его сотрудники выполнили норму по пропуску большегрузов на 33%. За сутки контрольные службы Мядининкая (Каменный Лог) оформили всего 14% авто от нормы", - добавили там.

Общее число транспорта, ожидающего въезда с территории Белоруссии в страны ЕС, превышает 4,1 тыс. грузовых и легковых авто.

Белоруссия Литва Польша
