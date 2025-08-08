Дорога к озеру Рица в Абхазии закрыта из-за схода селя

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Дорога к высокогорному озеру Рица в Абхазии перекрыта из-за последствий непогоды, сообщает в пятницу пресс-служба МВД республики.

"Движение автотранспорта в Бзыбском ущелье остановлено в связи со сходом селя на дорогу из-за обильных осадков. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Начальник ГАИ республики Дамей Авидзба сообщил журналистам, что сошедшие с горы потоки грязи, камней и воды перекрыли дорогу в районе Голубого озера.

Cотрудники Госавтоинспекции дежурят на въезде и разворачивают автомобили с туристами , направляющиеся к озеру Рица. Очевидцы публикуют в социальных сетях видеоролики о последствиях ЧП. В частности, на кадрах видно, как сель снес автомобиль, стоявший на обочине дороги.

По предварительным данным, пострадавших нет.