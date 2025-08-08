Поиск

Япония ухудшила прогноз роста ВВП на текущий фингод и повысила прогноз инфляции

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правительство Японии понизило прогноз роста ВВП страны на 2025 финансовый год (завершится в марте 2026 года) до 0,7% с ожидавшихся в январе 1,2%.

Понижение прогноза частично связано с ухудшением перспектив мировой экономики в результате торговой политики США, отмечают в правительстве. Кроме того, американские пошлины сдерживают капиталовложения японских компаний, в то время как устойчивая инфляция в стране ограничивает потребительские расходы.

Прогноз роста капиталовложений бизнеса на текущий фингод ухудшен властями Японии до 1,8% с 3%, потребительских расходов - до 1% с 1,3%.

В то же время правительство повысило прогноз увеличения потребительских цен на этот фингод до 2,4% с ожидавшихся ранее 2%.

Согласно прогнозу японских властей, в 2026 фингоду рост ВВП страны ускорится до 0,9%, а инфляция замедлится до 1,9%. Правительство ожидает увеличения капиталовложений бизнеса в следующем фингоду на 1,9%, потребительских расходов - на 1,1%.

Как сообщалось, в июле Токио и Вашингтон согласовали торговую сделку, в соответствии с которой американские пошлины для японских товаров составят 15%.

