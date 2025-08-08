Поиск

Cosco претендует на 20-30% портовых активов, продаваемых CK Hutchison консорциуму инвесторов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Китайская госкомпания Cosco хотела бы получить 20-30% в портовых активах, которые гонконгская CK Hutchison планирует продать консорциуму инвесторов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированный источник.

В марте этого года CK Hutchison сообщила, что договорилась о продаже консорциуму BlackRock и Terminal Investment Limited (подразделение Mediterranean Shipping Co. (MSC)) компаний-собственников 80% холдинга Hutchison Ports, а также 90%-й доли в Panama Ports Co. В общей сложности эти активы были оценены в рамках сделки в $22,8 млрд. Предполагаемая сделка обеспечит покупателям доступ к двум портам на разных концах Панамского канала, а также еще к более 40 портам в 23 странах.

Президент США Дональд Трамп приветствовал эту сделку, говоря о ней как об одном из шагов по возвращению Вашингтоном контроля над Панамским каналом.

Однако решение CK Hutchison продать портовые активы вызвало недовольство китайских властей, посчитавших ее угрозой национальным интересам КНР. В конце марта Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) Китая начало проверку сделки.

Срок эксклюзивных переговоров CK Hutchison с консорциумом BlackRock и MSC истек 27 июля. Вслед за этим гонконгская компания сообщила, что ведет переговоры с консорциумом о включении в сделку стратегического инвестора из Китая.

"Изменения в составе консорциума и структуры сделки необходимы, чтобы она получила все необходимые регулятивные разрешения", - заявила тогда компания.

Один из вариантов, обсуждаемых сторонами, предполагает, что Cosco не получит долю в панамских портах, но получит долю в остальных портовых активах, пишет FT.

По словам источников газеты, Cosco - единственная китайская компания, которой было разрешено принять участие в переговорах. Это дает ей рычаг для давления на BlackRock и MSC, которые понимают, что для получения разрешения Пекина на сделку им необходим китайский партнер, отмечает газета.

