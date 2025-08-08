Мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,6%

Фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие в июле по сравнению с июнем выросли на 1,6%. Рост цен на мясо и растительные масла нивелировал снижение цен на зерновые, молочную продукцию и сахар, сообщается в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен в июле составил 130,1 пункта, что на 1,6% (на 2,1 пункта) выше уровня июня. По сравнению с июлем 2024 года этот показатель вырос на 7,6%, но был на 18,8% ниже его пикового значения, зафиксированного в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые в июле оказался на 0,8% ниже, чем в июне, и на 3,8% ниже показателя июля 2024 года. Мировые экспортные цены на ячмень и кукурузу выросли, на сорго и пшеницу - снизились. "Высокое сезонное предложение в Северном полушарии, где продолжается уборка урожая озимой пшеницы, оказало понижательное давление на цены. Тем не менее, в целом менее благоприятные погодные условия для вызревания яровой пшеницы, сложившиеся в некоторых частях Северной Америки, а также низкий уровень предложения со стороны фермеров в Европе и Черноморском регионе не позволили ценам опуститься еще ниже", - говорится в обзоре.

Рост международных цен на кукурузу обусловлен низкой торговой активностью со стороны ее производителей, засушливыми условиями в Восточной Европе и некоторых регионах Украины, а также снижением экспортного предложения со стороны Аргентины и Бразилии. При этом цены на рис снизились на фоне значительного объема экспортного предложения и вялого импортного спроса.

Индекс цен на растительные масла в июле достиг максимального за последние три года уровня и оказался на 7,1% выше, чем в июне. "Такой рост объясняется, главным образом, повышением котировок пальмового, соевого и подсолнечного масел на фоне незначительного снижения цен на рапсовое масло", - поясняется в сообщении. В частности, цены на подсолнечное масло выросли из-за сезонного сокращения поставок из Черноморского региона.

Индекс цен на мясо в июле достиг нового рекордного уровня и оказался на 1,2% выше июньского показателя и на 6% выше, чем в июле 2024 года. Рост был обусловлен, в основном, повышением цен на говядину и баранину, а также небольшим увеличением котировок мяса птицы. В то же время цены на свинину снизились.

"Мировые цены на говядину достигли нового рекордного уровня, чему способствовали более высокие котировки в Австралии, подкрепленные активным импортным спросом, особенно со стороны Китая и США. Этот спрос превысил имеющийся объем экспортного предложения, - говорится в обзоре. - Рост цен на баранину продолжается уже четвертый месяц подряд, что обусловлено сокращением экспортного предложения в Океании на фоне устойчивого мирового спроса. Незначительный рост цен на мясо птицы связан с увеличением экспортных цен в Бразилии после того, как в середине июня ей был возвращен статус страны, свободной от высокопатогенного гриппа птиц, и ослаблены введенные ранее ограничения на экспорт. Удешевление свинины стало следствием снижения котировок в ЕС на фоне большого предложения на внутреннем рынке и сокращения спроса на глобальном уровне".

Индекс цен на молочную продукцию в июле по сравнению с июнем снизился на 0,2%, но оказался на 21,5% выше показателя июля 2024 года. Незначительное снижение в месячном выражении, зафиксированное впервые с апреля 2024 года, обусловлено сокращением международных цен на сливочное масло и сухое молоко на фоне продолжающегося роста котировок сыра.

В частности, цены на сухое цельное и обезжиренное молоко продолжили снижаться из-за значительного экспортного предложения в Океании и сокращения импортного спроса, особенно со стороны Китая и других ключевых азиатских рынков. Рост международных цен на сыр был обусловлен устойчивым спросом со стороны азиатских и ближневосточных рынков и сокращением экспортного предложения в ЕС.

Индекс цен на сахар в июле по сравнению с июнем снизился на 0,2%. Снижение продолжается пятый месяц подряд. В годовом выражение падение составило 13,5%. При этом некоторая активизация мирового импортного спроса на сахар не позволила ценам опуститься еще ниже, отмечают эксперты ФАО.

"Предварительные прогнозы указывают на вероятное восстановление объемов производства сахара в мире в 2025/2026 сезоне", - говорится в обзоре.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.