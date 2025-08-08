ЕС увеличил выпуск мороженого на 2% в 2024 году

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз в 2024 году увеличил производство мороженого на 2% до 3,3 млрд литров, сообщило статистическое управление ЕС (Евростат).

Крупнейшим производителем оставалась Германия (607 млн литров, снижение на 1%)), далее следуют Франция (501 млн литров, -12%) и Италия (492 млн литров, -7%). Пятерку лидеров замыкают Испания (378 млн литров, -6%) и Польша (298 млн литров, рост на 29%).

ЕС в прошлом году экспортировал 265,3 млн кг мороженого в страны, не входящие в союз, импорт составил 69,3 млн кг. Первый показатель вырос на 1%, второй - на 24%.

Крупнейшим экспортером по-прежнему является Франция (55,9 млн кг, или 21% общего объема поставок). В число лидеров вошли также Италия (42,6 млн кг), Нидерланды (31,9 млн кг), Германия (28,2 млн кг) и Бельгия (27 млн кг).



