Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на очередной президентский срок

Александр Лукашенко
Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру заявил, что не планирует баллотироваться на президентский пост на следующих выборах.

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую", - сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос Шустера. Фрагмент интервью в пятницу продемонстрировал гостелеканал "Первый информационный".

Лукашенко также отметил, что не видит в своем младшем сыне Николае преемника на посту президента. "Нет, он не преемник... Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - заявил он.

Глава государства допустил, что следующим президентом Белоруссии может стать человек, который будет проводить несколько иную политику. "Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал, - опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ради бога", - сказал президент.

Лукашенко стал президентом Белоруссии в 1994 году.

