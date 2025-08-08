Поиск

Посол ОАЭ в РФ: визит президента ОАЭ - важный этап в развитии двусторонних отношений
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Состоявшийся 7 августа визит в Россию президента ОАЭ шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна отражает стремление ОАЭ к укреплению международного партнерства и является важным этапом в отношениях двух стран, воплощающим стратегический характер партнерства между ними, заявил в пятницу посол ОАЭ в РФ доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

В своей статье "Эмиратско-российские отношения: смелый взгляд в будущее" Аль-Джабер отмечает: "Визит Его Высочества Президента ОАЭ в Российскую Федерацию отражает стремление ОАЭ к укреплению международного партнерства, поскольку ОАЭ убеждены в значимости коммуникации и диалога для укрепления и развития отношений, которые способствуют международному процветанию. В этом контексте визит Его Высочества в Российскую Федерацию является частью постоянных усилий государства по поддержке глобальной стабильности и развития".

Доктор Аль-Джабер в своей статье напоминает, что дипломатические отношения между ОАЭ и Россией были установлены в 1971 году, а взаимные официальные визиты лидеров двух стран, "особенно визиты Его Высочества шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, Президента ОАЭ, в Россию, сыграли важную роль в укреплении дипломатических отношений между ОАЭ и Россией".

"В 2018 году между двумя странами была подписана декларация о стратегическом партнерстве, определяющая рамки сотрудничества в различных областях. В 2024 году визит Его Высочества в Россию для участия в саммите БРИКС в Казани подтвердил стремление ОАЭ к упрочению своей роли на международных форумах", - пишет посол ОАЭ в своей статье.

Он подчеркивает, что экономическое сотрудничество между ОАЭ и Россией непрерывно развивается. Так, отмечает в своей статье Аль-Джабер, "товарооборот между двумя странами в 2024 году достиг примерно $11,5 млрд, а туризм между ОАЭ и Россией представляет собой не просто туристические поездки, но отражение прочных человеческих и культурных отношений".

"Постоянный рост числа туристов между двумя странами отражает их культурную и историческую взаимосвязь. Объединенные Арабские Эмираты отличаются культурным и социальным многообразием: на территории страны проживают представители 200 национальностей, пользующиеся достойной жизнью и уважением. Благодаря этому ОАЭ стали самобытным направлением, привлекающим российских туристов из самых разных слоев населения. В свою очередь, Россия испытывает повышенный интерес со стороны эмиратских туристов, которых привлекает ее культурное богатство и исторические достопримечательности", - пишет посол Аль-Джабер.

Он также отмечает: "В рамках развития туризма растущее число прямых рейсов и авиалиний между двумя странами способствовали повышению мобильности и укреплению туристических и культурных связей. Это сыграло важную роль в открытии новых областей сотрудничества и поддержке экономического и культурного обмена между двумя народами. Осознавая важность культуры как моста общения между народами и ее ключевую роль в укреплении двусторонних отношений, ОАЭ и Россия стремятся укреплять культурные связи посредством различных инициатив, отражающих общее наследие и ценности".

"Организация таких мероприятий, как Дни культуры, является частью усилий по развитию сотрудничества между двумя странами, что способствует укреплению взаимопонимания и сближению двух народов. Что касается сферы образования, растет число эмиратских студентов в российских университетах, и в последние годы наблюдается плодотворное академическое сотрудничество между университетами двух стран, которое способствовало запуску совместных исследовательских программ и обмену академическим опытом. В области космических исследований ОАЭ и Россия укрепили свое партнерство посредством программ подготовки космонавтов и совместных научных миссий, что способствовало укреплению позиций двух стран в этой жизненно важной области", - отмечает высокопоставленный дипломат.

Он пишет: "Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом прокладывает путь для расширения внутренней торговли и позволяет предпринимателям и компаниям расширять свой бизнес на глобальном уровне. Объем двусторонней торговли не нефтяного сектора между ОАЭ и странами Евразийского экономического союза вырос на 27% в 2024 году, достигнув $29 млрд, при этом товарооборот между двумя сторонами увеличился более чем в четыре раза по сравнению с 2021 годом, что отражает конструктивное сотрудничество, объединяющее ОАЭ и государства-члены Евразийского экономического союза".

ОАЭ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер Мохаммед бен Заида Аль Нахайян
