В Минобороны Индии отрицают приостановку переговоров по закупке вооружений у США

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх Фото: ABACA/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны Индии опровергло сообщения СМИ о том, что Дели якобы приостановила переговоры с Вашингтоном о закупках в сфере обороны, сообщает в пятницу газета The Economic Times.

"Официальные лица ведомства пояснили, что закупки продолжаются в соответствии с установленным порядком", - отмечает издание.

Ранее в пятницу западные СМИ со ссылкой на индийских чиновников сообщали о том, что Индия приостановила в переговоры о закупке американских вооружений. По их информации, в ближайшие недели глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх должен был нанести визит в Вашингтон для обсуждения закупок, однако эту поездку отменили.

В Минобороны эти сообщения назвали "ложными и сфабрикованными".

В феврале президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди объявили о планах по закупке и совместному производству вооружений, в том числе боевых машин Stryker производства General Dynamics Land Systems и противотанковых ракет Javelin, разработанных Raytheon и Lockheed Martin (LMT.N).

СМИ сообщали о предполагаемых планах Индии закупить также разведывательные самолёты Boeing P8I и системы поддержки для индийских ВМС. По словам собеседников нескольких изданий, переговоры о закупке самолетов в рамках предполагаемой сделки на $3,6 млрд находятся на финальной стадии.