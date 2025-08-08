Поиск

NBC узнал о наращивании Израилем сил у сектора Газа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Снимки с коммерческих спутников указывают на то, что израильские военные наращивают силы у границы с сектором Газой, и это может быть признаком готовящейся новой наземной операции в анклаве, сообщает в пятницу NBC News со ссылкой на источники.

"Изображения демонстрируют такие перемещения и построения войск, которые свидетельствуют о надвигающейся масштабной сухопутной операции, заявили четыре источника", - информирует телеканал.

Ранее в пятницу стало известно, что кабинет безопасности Израиля одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по захвату Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) города Газа. В распространенном канцелярией заявлении говорится, в частности, о решении кабинета поддержать "предложение Нетаньяху победить ХАМАС".

Портал Axios, комментируя решение кабинета безопасности, отмечал, что оно "является первым этапом наступления, которое может включать оккупацию всего сектора Газа ЦАХАЛ".

NBC News напоминает, что подобная информация поступает на фоне роста напряженности между США и Израилем. По данным ряда источников, после запроса Нетаньяху он и Трамп 28 июля провели частный телефонный разговор, в том числе по теме гуманитарной ситуации в Газе; источники отметили, что беседа прошла неблагоприятно.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

По данным Минздрава Газы, в анклаве за время операции погибли более 60 тыс. человек.

