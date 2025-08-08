NBC узнал о наращивании Израилем сил у сектора Газа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Снимки с коммерческих спутников указывают на то, что израильские военные наращивают силы у границы с сектором Газой, и это может быть признаком готовящейся новой наземной операции в анклаве, сообщает в пятницу NBC News со ссылкой на источники.

"Изображения демонстрируют такие перемещения и построения войск, которые свидетельствуют о надвигающейся масштабной сухопутной операции, заявили четыре источника", - информирует телеканал.

Ранее в пятницу стало известно, что кабинет безопасности Израиля одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по захвату Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) города Газа. В распространенном канцелярией заявлении говорится, в частности, о решении кабинета поддержать "предложение Нетаньяху победить ХАМАС".

Портал Axios, комментируя решение кабинета безопасности, отмечал, что оно "является первым этапом наступления, которое может включать оккупацию всего сектора Газа ЦАХАЛ".

NBC News напоминает, что подобная информация поступает на фоне роста напряженности между США и Израилем. По данным ряда источников, после запроса Нетаньяху он и Трамп 28 июля провели частный телефонный разговор, в том числе по теме гуманитарной ситуации в Газе; источники отметили, что беседа прошла неблагоприятно.