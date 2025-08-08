Поиск

Eni скооперируется для преобразования отработанного пластика в качественную пластмассу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Versalis (химическое подразделение Eni) и итальянская Acea Ambiente, специализирующая на переработке отходов со свалок в энергию, подписали меморандум о взаимопонимании по разработке совместных инициатив по утилизации отработанного потребительского и промышленного пластика.

"Обе компании будут совместно анализировать и сортировать отходы с заводов Acea Ambiente, чтобы оценить их пригодность для процессов переработки Versalis. Общая цель - разработать интегрированную промышленную цепочку поставок, способную производить высококачественные переработанные пластмассы, в том числе за счет потенциальных инвестиций в новые заводы и оптимизации существующих процессов", - сообщают партнеры в пресс-релизах.

Соглашение также включает совместную оценку решений по химической переработке для утилизации пластиковых отходов, не подлежащих механической переработке.

Генеральный директор Versalis Адриано Альфани напомнил, что в марте прошлого года компания запустила завод в Порто-Маргера (Венеция) по производству пластмасс из механически переработанного сырья, способный вырабатывать до 20 тыс. тонн кристаллического полистирола (r-GPPS) и вспенивающегося полистирола (r-EPS) в год. Кроме того, в Приоло (Сицилия) будет построен завод по химической переработке смешанных пластиковых отходов мощностью 40 тыс. тонн в год.

Versalis - итальянский производитель промежуточных продуктов, полиэтилена, стирола и эластомеров.

Группа компаний Acea управляет объектами окончательной утилизации отходов, такими как свалки. Acea Ambiente работает над максимизацией утилизации материалов посредством переработки и компостирования, а также над производством энергии из отходов, включая производство биогаза. Кроме того, группа стремится минимизировать образование отходов и объемы мусора, отправляемого на свалки. Согласно данным на сайте Acea, компания в 2024 году обработала 2,2 млн тонн отходов, продала 253,7 гВт/ч электроэнергии и произвела 43 тонны компоста.

