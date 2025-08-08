В Белом доме началась встреча Алиева и Трампа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, прямую трансляцию со встречи ведут азербайджанские СМИ.

Алиева у входа в здание встретил Трамп, лидеры двух стран сфотографировались перед камерами и провели короткую беседу, а потом вошли в здание.

Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько он уверен в подписании мирного договора, заявил: "Я очень в этом уверен".

За ними в здание вошли члены азербайджанской делегации.