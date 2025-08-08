Поиск

Лукашенко заявил, что между Минском и Вашингтоном сохраняются контакты на уровне спецслужб

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Между Белоруссией и США, несмотря на ухудшение отношений, сохраняются контакты на уровне спецслужб, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Откровенно вам говорю, что по линии специальных служб, конечно, под контролем президента - я этот процесс контролировал - по линии спецслужб были контакты. К этому каналу я мог подключать МИД, если нужно, правительство по каким-то вопросам, допустим, по санкциям", - сказал Лукашенко в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру, фрагмент которого показал гостелеканал "Беларусь 1".

Белорусский президент отметил, что "у нас всегда были хорошие отношения с США", но "потом, особенно в период специальной военной операции" они серьезно ухудшились.

"Если мы говорим о каких-то дальнейших шагах или выработке концепции, чтобы на бумагу положить какой-то проект документа, я подключаю министерство иностранных дел. Но в основном по линии спецслужб. С вашей стороны был подключен Кристофер Смит (заместитель помощника госсекретаря США - ИФ)", - добавил он.

По словам Лукашенко, Смит сыграл ключевую роль в организации визитов в Белоруссию официальных представителей США, в том числе визита спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога для встречи с белорусским лидером в июне этого года.

Белоруссия Александр Лукашенко США спецслужбы контакты
