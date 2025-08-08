Поиск

Президент США заявил, что приближается разрешение украинского кризиса

По словам Трампа, встреча с Путиным состоится "скоро"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что стороны конфликта на Украине близки к решению кризиса.

"Я думаю, мы подходим очень близко", - сказал он, говоря о перспективах украинского урегулирования.

"И мы объявим, где у нас будет встреча с Россией (...), вскоре мы встретимся с президентом РФ Владимиром Путиным", - продолжил американский лидер.

Он добавил, что встреча "пройдет в популярном по многим причинам месте", но не назвал его.

